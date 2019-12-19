ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|4,49
|17.419.577
|% 11,69
|BOSSA
|9,06
|23.242.026
|% 10,09
|DARDL
|3,08
|225.742
|% 10,00
|EGCYO
|0,33
|65.699
|% 10,00
|HALKS
|2,20
|428.765
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7530
|7,7919
|% 0,28
|Frank
|6,0277
|6,0640
|% 0,08
|Riyal
|1,5774
|1,5853
|% 0,18
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-1,57
|Altın Gr.
|282
|282
|0,45
|Cumhuriyet
|1.865
|1.894
|10,00
|Tam
|1.857
|1.904
|8,66
|Yarım
|898
|921
|4,19
|Çeyrek
|450
|460
|2,09
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,09
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,01
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|0,05
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 2 değişimle 110790 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 22 değişimle 110821 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 21 değişimle 110810 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 23 değişimle 110825 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 19 değişimle 110786 puandan