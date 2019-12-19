ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.12.2019 12:01
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804291
BIST
13:38110.646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 70,90
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.584
13:385,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0064
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
13:386,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
13:38281,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,11
|Açılış
|: 281,36
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,00
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|4,48
|17.244.269
|% 11,44
|
|HALKS
|2,20
|428.765
|% 10,00
|
|PSDTC
|8,55
|1.366.360
|% 5,95
|
|PSDTC
|8,55
|1.366.360
|% 5,95
|
|PSDTC
|8,55
|1.366.360
|% 5,95
|
|KSTUR
|25,50
|59.670
|% -5,56
|
|MERIT
|17,21
|3.175
|% -4,39
|
|DOKTA
|38,50
|25.911
|% -3,75
|
|UZERB
|3,21
|55.978
|% -3,60
|
|OSMEN
|3,55
|7.230
|% -3,53
|
|ODAS
|2,26
|71.166.578
|% 0,00
|
|PGSUS
|82,50
|69.495.290
|% 0,86
|
|PAPIL
|7,83
|39.478.257
|% 4,96
|
|YKSLN
|6,12
|19.206.596
|% 1,16
|
|HDFGS
|2,23
|17.664.661
|% 3,72
|
|ODAS
|2,26
|71.166.578
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,89
|14.306.802
|% 1,14
|
|HDFGS
|2,23
|17.664.661
|% 3,72
|
|PAPIL
|7,83
|39.478.257
|% 4,96
|
|BNTAS
|2,53
|12.874.853
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7522
|7,7911
|% 0,27
|
|Frank
|6,0280
|6,0643
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5775
|1,5854
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-1,57
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,45
|
|Cumhuriyet
|1.865
|1.894
|10,00
|
|Tam
|1.857
|1.904
|8,66
|
|Yarım
|898
|921
|4,19
|
|Çeyrek
|450
|460
|2,09
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|0,05
|