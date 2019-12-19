ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarİzahname Değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804308BIST