ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|KRSTL
|1,81
|508.736.746
|% 16,77
|OYLUM
|5,29
|12.496.819
|% 15,00
|GLBMD
|2,01
|17.678.069
|% 14,86
|EUKYO
|2,09
|7.022.813
|% 11,76
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7310
|7,7698
|% -0,01
|Frank
|6,0382
|6,0746
|% 0,25
|Riyal
|1,5786
|1,5865
|% 0,26
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|0,45
|Altın Gr.
|282
|282
|0,67
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|Yarım
|899
|922
|5,47
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,00
|-0,03
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|0,11
Seans Raporu
- 17:28HDFGS Yüzde 4.19 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 462, 798 adet işlem
- 17:25 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, ARCLK
- 17:25 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SODA, TCELL
- 17:25XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 35 artarak (% 0.10 ) 105, 395
- 17:25 Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKS, GLBMD, DARDL, EGCYH, EGCYO, OYLUM