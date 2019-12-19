ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
19.12.2019 17:42
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804408
BIST
18:05110.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,75
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
18:055,9440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0177
|Açılış
|: 5,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9443
En Düşük
5,9006
18:056,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,5960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
18:05282,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,38
|Açılış
|: 282,63
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,69
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|5,29
|12.603.830
|% 15,00
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EUKYO
|2,06
|8.255.203
|% 10,16
|
|HALKS
|2,20
|521.514
|% 10,00
|
|DARDL
|3,08
|345.135
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,29
|141.638.701
|% -9,13
|
|KERVN
|0,53
|936.815
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|8.236.928
|% -7,89
|
|AVTUR
|1,77
|14.455.067
|% -7,81
|
|ATSYH
|0,86
|11.717
|% -7,53
|
|THYAO
|13,76
|761.480.779
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|VESTL
|13,35
|322.136.326
|% 3,17
|
|ASELS
|19,20
|294.056.321
|% -0,10
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EKGYO
|1,43
|205.733.579
|% -2,05
|
|IEYHO
|0,59
|84.079.375
|% -4,84
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|GSRAY
|2,42
|172.081.042
|% 3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7231
|7,7619
|% -0,11
|
|Frank
|6,0560
|6,0925
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5796
|1,5876
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|3,03
|
|Altın Gr.
|282
|282
|1,21
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,11
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|0,02
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,33
|
Seans Raporu
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17:59VKING
Yüzde 4.47 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 025, 471 adet işlem
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17:58DERAS
Yüzde 7.43 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 324, 719 adet işlem
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17:56TIRE
Yüzde 4.11 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 933, 754 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 36 artarak (% 0.10 ) 105, 400
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, DARDL, OYLUM, HALKS, EGCYO