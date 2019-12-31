ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
31.12.2019 14:56
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806132
BIST
16:08114.833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 78,95
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:085,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
16:086,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6865
En Düşük
6,6569
16:08290,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,26
|Açılış
|: 290,99
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.996.742
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,10
|19.378.794
|% 13,96
|
|IHEVA
|3,06
|4.097.307
|% 13,33
|
|KLMSN
|20,66
|81.275.524
|% 12,22
|
|KLGYO
|3,79
|158.380.144
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,86
|19.999.806
|% -8,87
|
|THYAO
|14,43
|1.020.870.528
|% 0,84
|
|ASELS
|20,96
|654.874.192
|% 2,34
|
|PETKM
|3,79
|478.883.818
|% 1,34
|
|ISGYO
|1,74
|319.549.663
|% 0,00
|
|HALKB
|5,96
|297.073.032
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,74
|319.549.663
|% 0,00
|
|PETKM
|3,79
|478.883.818
|% 1,34
|
|ODAS
|2,09
|244.621.128
|% 5,03
|
|IHLGM
|1,23
|133.441.696
|% 0,82
|
|IHYAY
|1,05
|115.736.619
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8281
|7,8673
|% 0,74
|
|Frank
|6,1341
|6,1711
|% 0,35
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|6,23
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,26
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.917
|1.965
|9,81
|
|Yarım
|927
|951
|4,75
|
|Çeyrek
|465
|475
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|66,17
|66,17
|-0,48
|
Seans Raporu
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16:22ODAS
Yüzde 5.03 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 770, 928 adet işlem
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16:20ADANA
Yüzde 6.02 oranında artışla 9.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 032, 276 adet işlem
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16:19YGYO
Yüzde 8.20 oranında artışla 0.66 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 522, 520 adet işlem
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16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, TCELL
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16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 48 artarak (% 0.00 ) 109, 085