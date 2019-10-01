ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
01.10.2019 09:56
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789327
BIST
11:04104.691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -342,18
|Açılış
|: 105.275
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|Önceki Kapanış
|: 105.033
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105.297
En Düşük
104.675
11:045,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0316
|Açılış
|: 5,6380
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|Önceki Kapanış
|: 5,6690
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5,6868
En Düşük
5,6420
11:046,1859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0263
|Açılış
|: 6,1450
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|Önceki Kapanış
|: 6,1990
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6,1954
En Düşük
6,1495
11:04266,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,49
|Açılış
|: 266,89
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|Önceki Kapanış
|: 267,42
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267,91
En Düşük
265,73