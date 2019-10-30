ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
30.10.2019 12:15
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795316
BIST
14:3797.893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -575,58
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
14:375,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0122
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
14:376,3883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
14:37277,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 277,90
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,17
|81.060.713
|% 13,21
|
|KLMSN
|14,73
|44.256.934
|% 12,27
|
|ACSEL
|4,84
|13.273.408
|% 9,26
|
|BOSSA
|5,51
|34.809.536
|% 7,62
|
|ANELE
|2,15
|9.732.715
|% 7,50
|
|METRO
|2,32
|34.060.035
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|DERIM
|3,32
|891.198
|% -9,04
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|DOKTA
|43,76
|18.316.549
|% -7,56
|
|THYAO
|11,54
|373.679.866
|% -0,86
|
|EREGL
|6,47
|212.435.300
|% -1,07
|
|FENER
|16,54
|196.994.927
|% 4,03
|
|ISFIN
|2,42
|161.701.382
|% -4,35
|
|TTKOM
|5,92
|156.798.793
|% 1,89
|
|IHLAS
|0,60
|49.556.059
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,42
|161.701.382
|% -4,35
|
|MEPET
|1,89
|76.098.264
|% 3,28
|
|KRDMD
|2,12
|70.698.752
|% -1,85
|
|EREGL
|6,47
|212.435.300
|% -1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3976
|7,4347
|% 0,33
|
|Frank
|5,7838
|5,8186
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5229
|1,5306
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|-3,00
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,38
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|-0,03
|
|Yarım
|886
|909
|-0,01
|
|Çeyrek
|445
|455
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,72
|59,72
|0,10
|