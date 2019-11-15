***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
15.11.2019 13:42
***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZKBVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/06/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDZKVK22014
Nominal Değer (TL)
650.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/11/2019
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
21/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799106
BIST
14:58104.706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 925,73
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.070
En Düşük
104.409
14:585,7499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7421
14:586,3447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
14:58271,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,57
|Açılış
|: 271,24
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,48
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|44,24
|25.292.319
|% 14,73
|
|TIRE
|2,08
|112.200.235
|% 13,66
|
|YAPRK
|5,63
|5.589.427
|% 12,83
|
|HURGZ
|1,00
|61.110.492
|% 12,36
|
|IHLAS
|0,64
|32.504.623
|% 10,34
|
|METRO
|2,04
|31.760.164
|% -11,69
|
|EUYO
|1,15
|16.947.736
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,65
|704.856.005
|% 0,29
|
|GARAN
|9,84
|289.561.430
|% 1,03
|
|SISE
|4,43
|198.235.142
|% -1,12
|
|ASELS
|19,15
|193.455.263
|% 1,00
|
|KOZAA
|9,67
|160.490.712
|% 2,76
|
|KARSN
|1,31
|137.016.238
|% 3,15
|
|HURGZ
|1,00
|61.110.492
|% 12,36
|
|TIRE
|2,08
|112.200.235
|% 13,66
|
|IHLAS
|0,64
|32.504.623
|% 10,34
|
|THYAO
|13,65
|704.856.005
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3861
|7,4232
|% 0,07
|
|Frank
|5,7918
|5,8266
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-4,43
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-9,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-6,39
|
|Yarım
|865
|888
|-3,09
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,02
|62,02
|-0,26
|
Seans Raporu
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15:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1093, 68 artarak (% 0.85 ) 129, 137
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15:06XU100
Endeks 104, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 4, 396.00 milyon TL de
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15:06HURGZ
Yüzde 12.36 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 291, 486 adet işlem
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15:05MNDRS
Yüzde 4.76 oranında artışla 0.88 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 945, 837 adet işlem
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15:04PINSU
Yüzde 7.05 oranında artışla 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 594, 605 adet işlem