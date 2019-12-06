***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
06.12.2019 16:42
***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZKBVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/06/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDZKVK32013
Nominal Değer (TL)
500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
06/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/12/2019
Vadesi (Gün)
96
İtfa Tarihi
11/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802319
BIST
17:03108.956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 297,14
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:035,7647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0142
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
17:036,3844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0064
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:03271,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,93
|Açılış
|: 271,97
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,82
|99.724.904
|% 16,46
|
|DENCM
|8,02
|22.030.685
|% 16,40
|
|GLRYH
|2,20
|24.485.656
|% 14,58
|
|FMIZP
|33,24
|27.206.031
|% 12,60
|
|BOSSA
|9,29
|35.357.526
|% 11,66
|
|SMART
|9,57
|11.988.817
|% -19,98
|
|FONET
|6,41
|64.206.256
|% -19,88
|
|KFEIN
|11,36
|107.625.297
|% -16,96
|
|DERAS
|4,36
|89.015.910
|% -8,60
|
|LOGO
|54,80
|16.166.221
|% -7,90
|
|THYAO
|13,70
|711.376.059
|% -0,51
|
|ASELS
|19,52
|591.397.687
|% -0,81
|
|ISFIN
|3,02
|399.074.794
|% 5,23
|
|TTKOM
|7,30
|373.361.015
|% 2,53
|
|GARAN
|10,44
|360.094.031
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,49
|203.307.774
|% 0,68
|
|ISFIN
|3,02
|399.074.794
|% 5,23
|
|CEMAS
|1,40
|139.518.960
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,42
|192.795.446
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,47
|34.188.090
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5425
|7,5803
|% -0,02
|
|Frank
|5,7945
|5,8294
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-11,89
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.804
|1.831
|-2,00
|
|Tam
|1.793
|1.839
|-3,41
|
|Yarım
|867
|890
|-1,65
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,81
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,31
|