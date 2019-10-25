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***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

25.10.2019 17:21
GÜNCEL HABERLER

***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDZKVK12031 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Ziraat Katılım Bankası A.Ş
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 29.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 96
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,39288
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,90
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,52579
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDZKVK12031
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 24.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.01.2020 28.01.2020 29.01.2020 3,39288 13.571.520
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.01.2020 28.01.2020 29.01.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794830


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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DITAS 7,69 12.707.499 % 17,58  
KLMSN 11,79 16.812.671 % 15,59  
IHGZT 2,64 1.043.472 % 14,29  
DOBUR 3,60 21.773.508 % 10,77  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3689 7,4059 % -0,26  
Frank 5,7790 5,8138 % -0,15  
Riyal 1,5320 1,5397 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.512 8,08  
Altın Gr. 281 281 1,99  
Cumhuriyet 1.861 1.889 16,00  
Tam 1.850 1.896 15,14  
Yarım 894 917 7,32  
Çeyrek 448 459 3,66  
Gümüş.Ons 18,22 18,25 0,41  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,09  
B. Petrol 61,34 61,34 -0,33  
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