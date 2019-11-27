***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.11.2019 14:10
ikli yatırımcılara satılmak üzere 8.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 30.05.2019 tarih ve 32/752 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.-TL tutarında, 96 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800606
BIST
15:45106.128
En Yüksek
|Değişim
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|| 144,99
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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5,7740
En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 270,87
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271,05
En Düşük
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|ASUZU
|12,81
|125.500.858
|% 18,72
|
|UNYEC
|3,87
|32.916.224
|% 14,84
|
|SANFM
|2,64
|5.426.106
|% 10,46
|
|AFYON
|5,25
|123.175.685
|% 10,06
|
|EGCYH
|0,11
|12.226
|% 10,00
|
|VAKFN
|2,52
|22.850.248
|% -7,01
|
|IHEVA
|2,13
|293.768
|% -6,99
|
|DIRIT
|1,09
|7.872.882
|% -6,03
|
|INTEM
|8,35
|22.745.796
|% -5,65
|
|MTRYO
|2,55
|722.722
|% -4,49
|
|THYAO
|13,67
|1.173.451.732
|% -0,51
|
|SISE
|4,91
|259.537.317
|% 1,24
|
|GARAN
|10,05
|191.200.010
|% 0,40
|
|ASELS
|18,75
|181.646.844
|% -0,48
|
|TUPRS
|122,50
|169.473.687
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,48
|129.852.813
|% 0,00
|
|THYAO
|13,67
|1.173.451.732
|% -0,51
|
|KRDMD
|2,36
|158.020.735
|% 1,36
|
|KARSN
|1,42
|77.529.731
|% 2,90
|
|SISE
|4,91
|259.537.317
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4004
|7,4376
|% 0,16
|
|Frank
|5,7508
|5,7854
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,30
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,42
|
|Yarım
|862
|884
|2,63
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,31
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
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|B. Petrol
|63,34
|63,34
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