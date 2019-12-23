***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.11.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce, Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic.A.Ş. fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 150.000.000.-TL (YüzElliMilyonTürkLirası) tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804772BIST