***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2019 15:37
***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31/10/2019 tarihinde gerçekleştirilen Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic.A.Ş. ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 150.000.000.-TL (YüzElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796580
BIST
15:46100.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 411,58
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.690
En Düşük
99.848
15:465,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0066
|Açılış
|: 5,7390
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|Önceki Kapanış
|: 5,7050
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5,7527
En Düşük
5,7179
15:466,3858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 6,3700
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|Önceki Kapanış
|: 6,3550
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|: -0,42%
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|Açılış
|: 277,17
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|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,07
|174.373.274
|% 15,64
|
|HATEK
|5,82
|34.442.481
|% 15,48
|
|QNBFL
|36,14
|6.295.711
|% 14,95
|
|BOYP
|15,93
|4.202.335
|% 9,94
|
|ANELE
|2,34
|30.775.267
|% 8,33
|
|TKURU
|8,63
|241.295
|% -9,92
|
|DOKTA
|32,98
|206.651
|% -9,64
|
|BMELK
|1,57
|160.236
|% -7,65
|
|RODRG
|1,85
|247.919
|% -7,50
|
|IDEAS
|3,49
|445.003
|% -7,43
|
|THYAO
|11,86
|555.939.111
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,24
|262.990.652
|% -0,44
|
|EREGL
|6,87
|226.654.900
|% 2,69
|
|GSRAY
|1,70
|190.133.676
|% 6,92
|
|GARAN
|9,48
|182.819.029
|% 0,11
|
|KRDMD
|2,24
|262.990.652
|% -0,44
|
|GSRAY
|1,70
|190.133.676
|% 6,92
|
|BJKAS
|2,07
|174.373.274
|% 15,64
|
|TSPOR
|1,39
|78.480.332
|% 2,96
|
|PETKM
|3,53
|178.300.497
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3872
|7,4242
|% 0,24
|
|Frank
|5,7706
|5,8054
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5273
|1,5350
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.502
|-6,96
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|0,37
|
|Yarım
|884
|907
|0,18
|
|Çeyrek
|443
|453
|0,09
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,00
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,63
|62,63
|0,49
|