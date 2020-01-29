***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2020 09:44
***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle 150.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 19.12.2019 tarih ve 75/1636 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic.A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli satılmak üzere, 42.000.000.-TL tutarında, 360 gün vadeli (aylık anapara ve karpayı ödemeli)
, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı satışı tamamlanmış olup, kamuya duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814969
BIST
10:03120.675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 873,75
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
120.586
10:035,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9479
En Düşük
5,9367
10:036,5476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5547
En Düşük
6,5437
10:03299,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,09
|Açılış
|: 299,69
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
299,98
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,80
|3.745.268
|% 12,96
|
|VKING
|4,95
|946.664
|% 10,74
|
|ORMA
|6,77
|96.703
|% 9,72
|
|COSMO
|2,83
|20.175
|% 9,69
|
|UZERB
|2,38
|25.176
|% 9,68
|
|QNBFL
|122,40
|72.950
|% -14,76
|
|OSMEN
|7,21
|18.285
|% -9,99
|
|DARDL
|6,79
|221.374
|% -7,62
|
|ARMDA
|27,80
|27.216
|% -7,33
|
|ESCOM
|2,65
|719.446
|% -6,69
|
|THYAO
|14,28
|45.070.154
|% 0,78
|
|ISGYO
|1,87
|40.869.307
|% 1,08
|
|KRDMD
|2,93
|34.154.271
|% 1,38
|
|PETKM
|4,12
|29.831.585
|% 0,73
|
|ADESE
|2,51
|21.637.259
|% 5,91
|
|ISGYO
|1,87
|40.869.307
|% 1,08
|
|KRDMD
|2,93
|34.154.271
|% 1,38
|
|KARSN
|1,75
|16.609.087
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,68
|14.811.000
|% 1,20
|
|ADESE
|2,51
|21.637.259
|% 5,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7188
|7,7575
|% 0,09
|
|Frank
|6,0796
|6,1163
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5799
|1,5879
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|-1,37
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,67
|