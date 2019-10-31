***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
31.10.2019 17:38
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
06/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFZORN42045
Nominal Değer (TL)
25.850.000
Vade Başlangıç Tarihi
31/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/11/2019
Vadesi (Gün)
169
İtfa Tarihi
17/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795888
BIST
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -223,51
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.172
18:055,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0243
|Açılış
|: 5,7170
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|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
18:056,3858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
18:05278,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 3,88
|Açılış
|: 278,04
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
278,43
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|47,34
|13.463.961
|% 19,97
|
|MEPET
|1,83
|66.210.573
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,65
|37.460.617
|% 19,57
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|KRSAN
|6,46
|47.727
|% -10,28
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% -7,05
|
|TLMAN
|7,56
|11.204.205
|% -6,67
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3765
|7,4135
|% 0,63
|
|Frank
|5,7663
|5,8010
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5206
|1,5282
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|15,95
|
|Altın Gr.
|278
|278
|3,92
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|59,49
|59,49
|-0,75
|
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