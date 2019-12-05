***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.12.2019 17:16
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
06/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFZORN62035
Nominal Değer (TL)
94.330.000
Vade Başlangıç Tarihi
05/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/12/2019
Vadesi (Gün)
189
İtfa Tarihi
11/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802065
BIST
17:57108.832
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 1.131,16
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:575,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:576,3964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:57273,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,38
|Açılış
|: 273,06
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|242.031.889
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|19.725.754
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.786.914
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.492.055
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.523.244
|% 19,85
|
|NIBAS
|5,50
|65.561
|% -8,64
|
|EKIZ
|0,64
|68.762
|% -8,57
|
|AYCES
|7,49
|1.945.511
|% -8,10
|
|ATSYH
|0,91
|5.749
|% -8,08
|
|MEMSA
|0,26
|251.087
|% -7,14
|
|ASELS
|19,70
|1.006.140.552
|% 4,01
|
|THYAO
|13,81
|950.810.380
|% 0,36
|
|GARAN
|10,34
|338.404.970
|% 1,37
|
|PETKM
|3,62
|328.024.822
|% 0,56
|
|YKSLN
|6,75
|313.535.318
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,48
|281.390.266
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,33
|205.280.233
|% 9,02
|
|PETKM
|3,62
|328.024.822
|% 0,56
|
|IEYHO
|0,44
|36.197.614
|% 7,32
|
|KRDMD
|2,41
|191.921.563
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5436
|7,5815
|% 0,41
|
|Frank
|5,7917
|5,8266
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|0,86
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,11
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|63,73
|63,73
|0,73
|