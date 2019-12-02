***ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
02.12.2019 14:59
***ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62019 FİNANSMAN BONOSU 02/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801286
BIST
18:05108.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.100,62
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
108.210
En Düşük
107.318
18:055,7456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0034
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7643
En Düşük
5,7320
18:056,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3662
En Düşük
6,3225
18:05270,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,07
|Açılış
|: 270,04
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|
|HUBVC
|11,74
|6.217.066
|% -14,99
|
|SNGYO
|0,80
|41.055.645
|% -11,11
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|ARTI
|0,84
|57.469
|% -3,45
|
|TKURU
|7,73
|82.568
|% -3,37
|
|THYAO
|13,89
|1.475.623.696
|% 1,68
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|ASELS
|18,79
|335.802.390
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|IHLAS
|0,80
|130.893.505
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3940
|7,4311
|% -0,27
|
|Frank
|5,7546
|5,7892
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5258
|1,5335
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|-2,85
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,99
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,33
|61,33
|0,84
|
Seans Raporu
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