***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ'yi Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2019Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviZorlu Hidroelektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 200.000.000 200.000.000B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 1.800.000.000 1.800.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.000.000.000 TL 0 TL 0 TL 2.000.000.000 TLEk Açıklamalar15.01.2018, 16.01.2018, 26.04.2019, 21.08.2019, 10.09.2019 ve 12.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2019 tarih ve 61/1363 sayılı kararı ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 636699 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasına karar verilmiş olup, onaylı duyuru metni ve birleşme sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Zorlu Hidroelektrik Birleşme Sözleşmesi 24.10.2019.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Duyuru metni SPK ONAYLI 25102019.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794842BIST