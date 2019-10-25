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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.10.2019 17:30
GÜNCEL HABERLER

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ'yi Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 200.000.000 200.000.000
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 1.800.000.000 1.800.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.000.000.000 TL 0 TL 0 TL 2.000.000.000 TL

Ek Açıklamalar
15.01.2018, 16.01.2018, 26.04.2019, 21.08.2019, 10.09.2019 ve 12.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2019 tarih ve 61/1363 sayılı kararı ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 636699 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasına karar verilmiş olup, onaylı duyuru metni ve birleşme sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Zorlu Hidroelektrik Birleşme Sözleşmesi 24.10.2019.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Duyuru metni SPK ONAYLI 25102019.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794842


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