***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.11.2019 13:54
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ'yi Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 200.000.000 200.000.000
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 1.800.000.000 1.800.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.000.000.000 TL 0 TL 0 TL 2.000.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 24.10.2019
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 28.11.2019
Ek Açıklamalar
28.11.2019 tarihli açıklamamızda Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye ilişkin Tescil Tarihi sehven boş bırakıldığı için, ilgili tarih eklenerek açıklama tekrar yapılmaktadır.15.01.2018, 16.01.2018, 26.04.2019, 21.08.2019, 10.09.2019, 12.09.2019 ve 25.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin tescil işlemleri İstanbul ve Bursa Ticaret Sicili nezdinde 28 Kasım 2019 tarihinde tamamlanmıştır.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Zorlu Hidroelektrik Birleşme Sözleşmesi 24.10.2019.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Duyuru metni SPK ONAYLI 25102019.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800965
BIST