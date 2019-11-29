***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ'yi Devralmak Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2019Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviZorlu Hidroelektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 200.000.000 200.000.000B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 1.800.000.000 1.800.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.000.000.000 TL 0 TL 0 TL 2.000.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 24.10.2019Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 28.11.2019Ek Açıklamalar28.11.2019 tarihli açıklamamızda Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye ilişkin Tescil Tarihi sehven boş bırakıldığı için, ilgili tarih eklenerek açıklama tekrar yapılmaktadır.15.01.2018, 16.01.2018, 26.04.2019, 21.08.2019, 10.09.2019, 12.09.2019 ve 25.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin tescil işlemleri İstanbul ve Bursa Ticaret Sicili nezdinde 28 Kasım 2019 tarihinde tamamlanmıştır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Zorlu Hidroelektrik Birleşme Sözleşmesi 24.10.2019.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Duyuru metni SPK ONAYLI 25102019.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800965BIST