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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

02.12.2019 15:22
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/11/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin ticareti, toptan alım satımı, perakende satışı, ithalatı ve ihracatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
02.12.2019
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
500.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,003%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Henüz bulunmamaktadır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değildir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin ticareti, toptan alım satımı, perakende satışı, ithalatı ve ihracatı faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan "Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi" ünvanlı şirkete 500.000 Türk Lirası sermaye ile tek kurucu ortak olarak katılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801289


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SANKO 8,28 42.326.341 % 18,79  
SMART 7,10 160.444.015 % 16,78  
KLNMA 53,20 5.026.432 % 14,51  
RALYH 7,98 23.186 % 14,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3940 7,4311 % -0,27  
Frank 5,7546 5,7892 % 0,50  
Riyal 1,5258 1,5335 % -0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.463 1.464 -2,85  
Altın Gr. 270 270 -0,86  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -3,00  
Tam 1.780 1.825 -7,91  
Yarım 860 883 -3,83  
Çeyrek 432 441 -1,91  
Gümüş.Ons 16,94 16,99 -0,06  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,02  
B. Petrol 61,33 61,33 0,84  
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