***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 96.000 965.671 -3.917 192.213 -595.039 7.897 -1.676.864 35.087 1.124.539 -63.541 1.060.998Transferler0 0 0 0 -81.452 0 0 0 0 116.539 -35.087 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 3.431.074 -2.563 228.303 -1.927.310 0 0 -29.935 1.699.569 -35.246 1.664.323Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.935 -29.935 -35.246 -65.181Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 3.431.074 -2.563 228.303 -1.927.310 0 0 0 1.729.504 0 1.729.504Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 -292.875 0 0 0 0 0 0 0 -292.875 0 -292.875Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 4.315.293 -6.480 420.516 -2.522.349 7.897 -1.560.325 -29.935 2.531.233 -98.787 2.432.446Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.511.152 34.548 2.462.191 -93.074 2.369.117Transferler0 0 0 0 -146.796 0 0 0 0 181.344 -34.548 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.849 44.450 -457.201 0 0 -46.222 -461.822 -14.872 -476.694Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.222 -46.222 -14.872 -61.094Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.849 44.450 -457.201 0 0 0 -415.600 0 -415.600Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.586.049 -8.071 325.838 -2.441.930 7.897 -1.329.808 -46.222 2.000.369 -107.946 1.892.423Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.710.465 1.316.043Dönem Karı (Zararı)-61.094 -65.181Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-61.094 -65.181Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.455.347 955.902Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16,17 383.384 295.148Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler728 -6.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.009 3.445Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-4.281 -9.763Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.040.135 766.895Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17,19 -199.040 -191.759Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17,19 1.239.175 958.654Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-8.134 317.191Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-55.367 -220.137Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -111.628 -213.003Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 37.442 -49.094Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler10 18.819 41.960Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-48.293 -37.193İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-48.293 -37.193Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 108.858 -180.976Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-24 -232Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -24 -232Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 34.060 21.524İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler210.346 300.043Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-163.393 -194.227İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.589 29.106İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-168.982 -223.333Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-210.861 267.819İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-162.401 275.212İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-48.460 -7.393Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler63.365 -15.286Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler286.563 399.276İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-65.155 -132.652İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)351.718 531.928Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.039 -13.345İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)41.039 -13.345İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler193.633 -144.194Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)185.158 -70.630Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8.475 -73.564Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.604.599 1.190.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.046 -2.459Vergi İadeleri (Ödemeleri)-26.037 -13.597Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 134.949 141.335YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-654.751 -617.173Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri29.546 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -92.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.391 480Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri785 480Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri606 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-642.528 -491.457Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-641.192 -482.789Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.336 -8.668Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -43.160 -34.196FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.316.666 -821.256Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.161.415 2.167.904Kredilerden Nakit Girişleri9 708.894 1.992.114İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 452.521 169.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 0 6.790Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.286.849 -1.448.694Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -885.253 -1.240.294İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -401.596 -208.400İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış9 -14.421 -789.684Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -19.086 0Ödenen Faiz-1.107.710 -782.247Alınan Faiz34.450 69.042Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -84.465 -37.577YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-260.952 -122.386Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-18.362 -50.828NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-279.314 -173.214DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ582.683 352.456DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 303.369 179.242Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 345.568 598.576Ticari Alacaklar806.879 632.448İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 17.594 23.185İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar789.285 609.263Diğer Alacaklar1.048.352 1.019.582İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 966.654 986.313İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar81.698 33.269İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 140.083 158.453Türev Araçlar12 586 5.148Stoklar68.524 9.416Peşin Ödenmiş Giderler31.658 19.242İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler31.658 19.242Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.311 6.303Diğer Dönen Varlıklar189.780 361.042İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 189.780 361.042ARA TOPLAM2.632.741 2.810.210Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar629.396 604.317TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.262.137 3.414.527DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar246 246Diğer Finansal Yatırımlar246 246Diğer Alacaklar1.656.404 1.184.359İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 1.656.373 1.184.359İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 1.181.586 1.167.479Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar490.997 378.523Maddi Duran Varlıklar7 9.173.477 8.984.545Kullanım Hakkı Varlıkları8 46.718 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.592.422 1.655.715Peşin Ödenmiş Giderler4.454 454İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.454 454Ertelenmiş Vergi Varlığı15 286.813 309.401Diğer Duran Varlıklar34.131 68.611İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar6 34.131 68.611TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.467.248 13.749.333TOPLAM VARLIKLAR17.729.385 17.163.860KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.267.955 799.903İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar74.398 68.524Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9,20 74.398 68.524İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.193.557 731.379Banka Kredileri9 1.170.708 723.841Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 22.849 7.538Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.924.445 2.591.349İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.924.445 2.591.349Banka Kredileri9 2.163.768 2.076.080İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 344.454 351.086Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 416.223 164.183Ticari Borçlar1.831.657 1.514.021İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 61.019 127.224İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.770.638 1.386.797Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.335 12.001Diğer Borçlar773.415 709.738İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 773.415 709.738Türev Araçlar12 38.002 8.522Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.039 32.195İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 22.039 32.195Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16.658 2.897Kısa Vadeli Karşılıklar11.917 16.198Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11.917 16.198Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler130.022 114.706İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 130.022 114.706ARA TOPLAM7.031.445 5.801.530Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler411.440 406.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.442.885 6.208.212UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.674.933 7.888.475İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.674.933 7.888.475Banka Kredileri9 7.577.108 7.606.374Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 56.112 26.983Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9 41.713 255.118Diğer Borçlar16.241 20.014İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.241 20.014Türev Araçlar12 138.007 33.076Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)56.667 57.314İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 56.667 57.314Uzun Vadeli Karşılıklar29.287 23.281Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar29.287 23.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 478.942 564.371TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.394.077 8.586.531TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.836.962 14.794.743ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.000.369 2.462.191Ödenmiş Sermaye14 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 102.575 102.575Paylara İlişkin Primler (İskontolar)916 916Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-196.875 -196.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.577.978 3.727.623Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.577.978 3.727.623Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.586.049 3.732.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.071 -5.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.116.092 -1.703.341Yabancı Para Çevrim Farkları325.838 281.388Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.441.930 -1.984.729Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12 -2.441.930 -1.984.729Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.897 7.897Yasal Yedekler7.897 7.897Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.329.808 -1.511.152Net Dönem Karı veya Zararı-46.222 34.548Kontrol Gücü Olmayan Paylar-107.946 -93.074TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.892.423 2.369.117TOPLAM KAYNAKLAR17.729.385 17.163.860Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5.477.175 4.064.971 1.866.063 1.594.141Satışların Maliyeti16 -4.259.925 -2.955.806 -1.405.759 -1.071.493TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.217.250 1.109.165 460.304 522.648BRÜT KAR (ZARAR)1.217.250 1.109.165 460.304 522.648Genel Yönetim Giderleri16 -162.119 -110.096 -70.525 -37.216Pazarlama Giderleri16 -40.446 -35.228 -14.348 -10.941Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 250.895 238.173 85.448 116.814Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -131.276 -213.091 -38.130 -109.459ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.134.304 988.923 422.749 481.846Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 29.570 232 0 214Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar48.293 37.193 41.618 27.232FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.212.167 1.026.348 464.367 509.292Finansman Gelirleri19 456.808 1.326.592 97.311 739.549Finansman Giderleri19 -1.621.211 -2.599.097 -527.547 -1.430.601SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.764 -246.157 34.131 -181.760Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-108.858 180.976 -66.189 49.630Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -49.382 -19.766 -15.890 -7.333Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -59.476 200.742 -50.299 56.963SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-61.094 -65.181 -32.058 -132.130DÖNEM KARI (ZARARI)-61.094 -65.181 -32.058 -132.130Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-14.872 -35.246 -3.949 -24.953Ana Ortaklık Payları-46.222 -29.935 -28.109 -107.177Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02310000 -0,01500000 0,01410000 -0,05360000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.849 3.428.511 -2.665 2.271.528Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 4.273.166 0 2.826.765Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.653 -3.286 -3.417 -3.113Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler804 -841.369 752 -552.124Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -842.092 0 -552.812Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi804 723 752 688Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-412.751 -1.699.007 155.751 -1.081.352Yabancı Para Çevrim Farkları44.450 228.303 6.754 168.254Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)44.450 228.303 6.754 168.254Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-571.501 -2.470.910 186.246 -1.623.780Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-810.294 -2.525.246 46.437 -1.641.913Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri238.793 54.336 139.809 18.133Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler114.300 543.600 -37.249 374.174Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi114.300 543.600 -37.249 374.174DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-415.600 1.729.504 153.086 1.190.176TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-476.694 1.664.323 121.028 1.058.046Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-14.872 -35.246 -3.949 -24.953Ana Ortaklık Payları-461.822 1.699.569 124.977 1.082.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797397BIST