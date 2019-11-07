***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
07.11.2019 22:07
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 96.000 965.671 -3.917 192.213 -595.039 7.897 -1.676.864 35.087 1.124.539 -63.541 1.060.998
Transferler
0 0 0 0 -81.452 0 0 0 0 116.539 -35.087 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.431.074 -2.563 228.303 -1.927.310 0 0 -29.935 1.699.569 -35.246 1.664.323
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.935 -29.935 -35.246 -65.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.431.074 -2.563 228.303 -1.927.310 0 0 0 1.729.504 0 1.729.504
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 -292.875 0 0 0 0 0 0 0 -292.875 0 -292.875
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 4.315.293 -6.480 420.516 -2.522.349 7.897 -1.560.325 -29.935 2.531.233 -98.787 2.432.446
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.511.152 34.548 2.462.191 -93.074 2.369.117
Transferler
0 0 0 0 -146.796 0 0 0 0 181.344 -34.548 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.849 44.450 -457.201 0 0 -46.222 -461.822 -14.872 -476.694
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.222 -46.222 -14.872 -61.094
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.849 44.450 -457.201 0 0 0 -415.600 0 -415.600
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.586.049 -8.071 325.838 -2.441.930 7.897 -1.329.808 -46.222 2.000.369 -107.946 1.892.423
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.710.465 1.316.043
Dönem Karı (Zararı)
-61.094 -65.181
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-61.094 -65.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.455.347 955.902
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 383.384 295.148
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
728 -6.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.009 3.445
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.281 -9.763
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.040.135 766.895
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17,19 -199.040 -191.759
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17,19 1.239.175 958.654
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.134 317.191
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.367 -220.137
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -111.628 -213.003
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 37.442 -49.094
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
10 18.819 41.960
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-48.293 -37.193
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-48.293 -37.193
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 108.858 -180.976
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24 -232
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -24 -232
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 34.060 21.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
210.346 300.043
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.393 -194.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.589 29.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-168.982 -223.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.861 267.819
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-162.401 275.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.460 -7.393
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
63.365 -15.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
286.563 399.276
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-65.155 -132.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
351.718 531.928
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.039 -13.345
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
41.039 -13.345
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
193.633 -144.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
185.158 -70.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.475 -73.564
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.604.599 1.190.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.046 -2.459
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.037 -13.597
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 134.949 141.335
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-654.751 -617.173
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
29.546 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -92.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.391 480
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
785 480
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
606 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-642.528 -491.457
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-641.192 -482.789
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.336 -8.668
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -43.160 -34.196
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.316.666 -821.256
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.161.415 2.167.904
Kredilerden Nakit Girişleri
9 708.894 1.992.114
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 452.521 169.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 0 6.790
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.286.849 -1.448.694
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -885.253 -1.240.294
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -401.596 -208.400
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
9 -14.421 -789.684
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -19.086 0
Ödenen Faiz
-1.107.710 -782.247
Alınan Faiz
34.450 69.042
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -84.465 -37.577
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-260.952 -122.386
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-18.362 -50.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-279.314 -173.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
582.683 352.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 303.369 179.242
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 345.568 598.576
Ticari Alacaklar
806.879 632.448
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 17.594 23.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
789.285 609.263
Diğer Alacaklar
1.048.352 1.019.582
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 966.654 986.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
81.698 33.269
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 140.083 158.453
Türev Araçlar
12 586 5.148
Stoklar
68.524 9.416
Peşin Ödenmiş Giderler
31.658 19.242
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.658 19.242
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.311 6.303
Diğer Dönen Varlıklar
189.780 361.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 189.780 361.042
ARA TOPLAM
2.632.741 2.810.210
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
629.396 604.317
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.262.137 3.414.527
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Alacaklar
1.656.404 1.184.359
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 1.656.373 1.184.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 1.181.586 1.167.479
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
490.997 378.523
Maddi Duran Varlıklar
7 9.173.477 8.984.545
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 46.718 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.592.422 1.655.715
Peşin Ödenmiş Giderler
4.454 454
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.454 454
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 286.813 309.401
Diğer Duran Varlıklar
34.131 68.611
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6 34.131 68.611
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.467.248 13.749.333
TOPLAM VARLIKLAR
17.729.385 17.163.860
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.267.955 799.903
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
74.398 68.524
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9,20 74.398 68.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.193.557 731.379
Banka Kredileri
9 1.170.708 723.841
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 22.849 7.538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.924.445 2.591.349
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.924.445 2.591.349
Banka Kredileri
9 2.163.768 2.076.080
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 344.454 351.086
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 416.223 164.183
Ticari Borçlar
1.831.657 1.514.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 61.019 127.224
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.770.638 1.386.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.335 12.001
Diğer Borçlar
773.415 709.738
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 773.415 709.738
Türev Araçlar
12 38.002 8.522
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.039 32.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 22.039 32.195
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16.658 2.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.917 16.198
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.917 16.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
130.022 114.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 130.022 114.706
ARA TOPLAM
7.031.445 5.801.530
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
411.440 406.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.442.885 6.208.212
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.674.933 7.888.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.674.933 7.888.475
Banka Kredileri
9 7.577.108 7.606.374
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 56.112 26.983
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 41.713 255.118
Diğer Borçlar
16.241 20.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.241 20.014
Türev Araçlar
12 138.007 33.076
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
56.667 57.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 56.667 57.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.287 23.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29.287 23.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 478.942 564.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.394.077 8.586.531
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.836.962 14.794.743
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.000.369 2.462.191
Ödenmiş Sermaye
14 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
916 916
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-196.875 -196.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.577.978 3.727.623
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.577.978 3.727.623
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.586.049 3.732.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.071 -5.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.116.092 -1.703.341
Yabancı Para Çevrim Farkları
325.838 281.388
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.441.930 -1.984.729
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 -2.441.930 -1.984.729
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.897 7.897
Yasal Yedekler
7.897 7.897
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.329.808 -1.511.152
Net Dönem Karı veya Zararı
-46.222 34.548
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-107.946 -93.074
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.892.423 2.369.117
TOPLAM KAYNAKLAR
17.729.385 17.163.860
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
5.477.175 4.064.971 1.866.063 1.594.141
Satışların Maliyeti
16 -4.259.925 -2.955.806 -1.405.759 -1.071.493
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.217.250 1.109.165 460.304 522.648
BRÜT KAR (ZARAR)
1.217.250 1.109.165 460.304 522.648
Genel Yönetim Giderleri
16 -162.119 -110.096 -70.525 -37.216
Pazarlama Giderleri
16 -40.446 -35.228 -14.348 -10.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 250.895 238.173 85.448 116.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -131.276 -213.091 -38.130 -109.459
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.134.304 988.923 422.749 481.846
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 29.570 232 0 214
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
48.293 37.193 41.618 27.232
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.212.167 1.026.348 464.367 509.292
Finansman Gelirleri
19 456.808 1.326.592 97.311 739.549
Finansman Giderleri
19 -1.621.211 -2.599.097 -527.547 -1.430.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.764 -246.157 34.131 -181.760
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-108.858 180.976 -66.189 49.630
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -49.382 -19.766 -15.890 -7.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -59.476 200.742 -50.299 56.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.094 -65.181 -32.058 -132.130
DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.094 -65.181 -32.058 -132.130
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.872 -35.246 -3.949 -24.953
Ana Ortaklık Payları
-46.222 -29.935 -28.109 -107.177
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02310000 -0,01500000 0,01410000 -0,05360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.849 3.428.511 -2.665 2.271.528
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 4.273.166 0 2.826.765
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.653 -3.286 -3.417 -3.113
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
804 -841.369 752 -552.124
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -842.092 0 -552.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
804 723 752 688
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-412.751 -1.699.007 155.751 -1.081.352
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.450 228.303 6.754 168.254
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
44.450 228.303 6.754 168.254
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-571.501 -2.470.910 186.246 -1.623.780
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-810.294 -2.525.246 46.437 -1.641.913
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
238.793 54.336 139.809 18.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
114.300 543.600 -37.249 374.174
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
114.300 543.600 -37.249 374.174
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-415.600 1.729.504 153.086 1.190.176
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-476.694 1.664.323 121.028 1.058.046
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.872 -35.246 -3.949 -24.953
Ana Ortaklık Payları
-461.822 1.699.569 124.977 1.082.999
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797397
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