***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2019 17:28
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Denizli ve Aydın illerinde kurulması planlanan Kızıldere IV Jeotermal Elektrik Santrali'nin önlisansının süresinin 54 aydan 72 aya çıkarılması için EPDK'ya başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802069
BIST
18:05108.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 957,66
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
18:055,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0057
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
18:056,3926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
18:05273,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,53
|Açılış
|: 273,08
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.812.921
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.401.661
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.856.223
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.586.855
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.570.262
|% 19,85
|
|RALYH
|6,99
|21.890
|% -11,52
|
|EKIZ
|0,63
|168.899
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|AYCES
|7,48
|2.179.971
|% -8,22
|
|MEMSA
|0,26
|438.870
|% -7,14
|
|THYAO
|13,77
|1.042.437.003
|% 0,07
|
|ASELS
|19,68
|1.041.887.178
|% 3,91
|
|GARAN
|10,32
|375.317.840
|% 1,18
|
|AKBNK
|7,76
|352.488.338
|% 0,65
|
|PETKM
|3,62
|350.862.043
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,48
|296.492.571
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,32
|213.214.360
|% 8,20
|
|PETKM
|3,62
|350.862.043
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,42
|216.041.315
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,46
|38.283.921
|% 12,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5436
|7,5814
|% 0,41
|
|Frank
|5,7958
|5,8307
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5298
|1,5374
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|2,02
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,41
|