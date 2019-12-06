***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2018, 16.01.2018, 26.04.2019, 21.08.2019, 10.09.2019, 12.09.2019, 25.10.2019, 28.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.01.2018, 16.01.2018, 26.04.2019, 21.08.2019, 10.09.2019, 12.09.2019, 25.10.2019 ve 28.11.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802213BIST