***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2019 10:22
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2018, 16.01.2018, 26.04.2019, 21.08.2019, 10.09.2019, 12.09.2019, 25.10.2019, 28.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.01.2018, 16.01.2018, 26.04.2019, 21.08.2019, 10.09.2019, 12.09.2019, 25.10.2019 ve 28.11.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802213
BIST
12:23108.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 10,35
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:235,7651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0146
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7651
En Düşük
5,7410
12:236,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4027
En Düşük
6,3837
12:23273,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 273,02
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|FMIZP
|32,86
|12.440.314
|% 11,31
|
|RYGYO
|3,03
|12.980.569
|% 10,99
|
|MEPET
|2,18
|21.626.909
|% 10,66
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|SMART
|9,57
|11.296.983
|% -19,98
|
|FONET
|6,75
|41.128.757
|% -15,63
|
|KFEIN
|11,93
|69.405.586
|% -12,79
|
|LOGO
|54,70
|10.397.034
|% -8,07
|
|LINK
|20,02
|4.522.273
|% -7,74
|
|THYAO
|13,69
|380.701.000
|% -0,58
|
|ASELS
|19,49
|322.554.838
|% -0,97
|
|ISFIN
|2,96
|294.499.400
|% 3,14
|
|GARAN
|10,42
|214.727.117
|% 0,97
|
|TTKOM
|7,27
|213.996.961
|% 2,11
|
|ISFIN
|2,96
|294.499.400
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,47
|105.748.280
|% -0,68
|
|TSKB
|1,16
|63.152.757
|% 0,87
|
|GSRAY
|2,21
|114.116.712
|% 0,45
|
|IEYHO
|0,47
|22.570.488
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5359
|7,5737
|% -0,10
|
|Frank
|5,8095
|5,8445
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5318
|1,5395
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,88
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|1,99
|
|Yarım
|870
|892
|0,96
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,49
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|-0,02
|