***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2019 15:41
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2017, 17.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.07.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde sondaj ve inşaat faaliyetleri devam eden Alaşehir II Jeotermal Enerji Santrali projesinin üretim lisansında yer alan kurulu gücün, kaynağın ve rezervuarın doğru yönetilmesi amacıyla 24,9 MW'tan 18,6 MW'a tadil edilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru uygun bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804149
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
18:055,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0320
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9225
En Düşük
5,8830
18:056,5866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
18:05280,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,38
|Açılış
|: 280,76
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|SANFM
|4,63
|11.174.243
|% 14,89
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|MAALT
|60,00
|15.700.837
|% 12,46
|
|MARTI
|0,88
|25.800.513
|% -11,11
|
|MRGYO
|0,94
|16.985.048
|% -10,48
|
|NIBAS
|5,49
|109.804
|% -10,44
|
|KSTUR
|27,00
|10.638
|% -10,00
|
|VAKFN
|2,39
|41.423.857
|% -7,00
|
|THYAO
|13,74
|1.066.975.980
|% -1,22
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|GARAN
|10,76
|336.391.358
|% -1,10
|
|TUPRS
|122,80
|328.182.248
|% -1,13
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,46
|217.621.224
|% -3,31
|
|ODAS
|2,26
|278.570.551
|% 7,11
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7139
|7,7526
|% 0,14
|
|Frank
|6,0098
|6,0460
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5735
|1,5814
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-0,87
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,01
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,69
|65,69
|-0,41
|