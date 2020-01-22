***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 13:52
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.04.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Denizli ili Sarayköy ilçesinde kurmayı planladığımız 35 MW kurulu güce sahip olacak Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali projesi için yapılan önlisans başvurumuzu uygun bulmuş olup projeye 30 ay süreyle geçerli önlisans vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813950
BIST
14:17123.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 13,69
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
123.067
14:175,9325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0021
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9273
14:176,5756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0058
|Açılış
|: 6,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5707
14:17297,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,30
|Açılış
|: 297,17
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,71
|24.107.628
|% 15,81
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.596.607
|% 14,95
|
|BURVA
|23,00
|296.225
|% 14,31
|
|VAKKO
|6,32
|29.061.095
|% 14,08
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|BERA
|4,37
|124.463.913
|% -7,22
|
|THYAO
|14,87
|945.683.631
|% -0,07
|
|IPEKE
|9,87
|702.058.301
|% 12,03
|
|HALKB
|7,09
|669.243.230
|% 2,31
|
|KRDMD
|3,08
|550.959.064
|% -1,60
|
|PETKM
|4,09
|476.619.048
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,08
|550.959.064
|% -1,60
|
|ALBRK
|1,77
|304.823.360
|% 1,72
|
|PETKM
|4,09
|476.619.048
|% 0,00
|
|HALKB
|7,09
|669.243.230
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,23
|93.766.466
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7305
|7,7692
|% 0,17
|
|Frank
|6,0826
|6,1193
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5767
|1,5846
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|0,03
|
|Altın Gr.
|297
|298
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.967
|1.996
|9,00
|
|Tam
|1.959
|2.008
|12,51
|
|Yarım
|947
|972
|6,05
|
|Çeyrek
|475
|486
|3,02
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|64,23
|64,23
|-0,36
|