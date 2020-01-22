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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.01.2020 13:52
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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

04.04.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Denizli ili Sarayköy ilçesinde kurmayı planladığımız 35 MW kurulu güce sahip olacak Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali projesi için yapılan önlisans başvurumuzu uygun bulmuş olup projeye 30 ay süreyle geçerli önlisans vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813950


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