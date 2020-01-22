***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.04.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Denizli ili Sarayköy ilçesinde kurmayı planladığımız 35 MW kurulu güce sahip olacak Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali projesi için yapılan önlisans başvurumuzu uygun bulmuş olup projeye 30 ay süreyle geçerli önlisans vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813950BIST