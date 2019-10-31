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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.10.2019 16:50
GÜNCEL HABERLER

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORNE1939 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 24.440.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 24.440.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 24.440.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 139
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORNE1939
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.440.000
İhraç Fiyatı 0,90054
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.10.2019
Kayıt Tarihi 30.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.440.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNE1939 ISIN kodlu 24.440.000 TL nominal tutarlı bononun 24.440.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795856


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ISKUR 150.000,00 150.000 % 14,07  
BERA 3,18 162.927.037 % 13,57  
ANELE 2,25 47.535.399 % 12,50  
KLMSN 14,46 54.791.426 % 10,21  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3696 7,4065 % -0,05  
Frank 5,7725 5,8073 % 0,06  
Riyal 1,5187 1,5263 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.514 1.514 0,92  
Altın Gr. 278 278 0,17  
Cumhuriyet 1.841 1.869 -2,00  
Tam 1.833 1.878 -1,52  
Yarım 886 909 -0,73  
Çeyrek 444 454 -0,37  
Gümüş.Ons 18,10 18,14 0,02  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,00  
B. Petrol 61,56 61,56 1,94  
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