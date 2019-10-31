***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORNE1939 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 24.440.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 24.440.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 24.440.000Türü Finansman BonosuVadesi 31.10.2019Vade (Gün Sayısı) 139Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORNE1939Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.440.000İhraç Fiyatı 0,90054Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.10.2019Kayıt Tarihi 30.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.440.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNE1939 ISIN kodlu 24.440.000 TL nominal tutarlı bononun 24.440.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795856BIST