***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORNE1926 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon dönemine ilişkin faiz ve anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş -Kurucu -Planlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 31.10.2019Vade (Gün Sayısı) 526Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) %3,8986Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORNE1926Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2018Vade Başlangıç Tarihi 23.05.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.08.2018 24.08.2018 27.08.2018 5,5858 21,2377 22,9561 688.110 Evet2 26.11.2018 23.11.2018 26.11.2018 6,8811 27,6 30,5934 688.110 Evet3 25.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 7,4287 29,7964 33,2979 742.870 Evet4 27.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 7,0894 28,4355 31,6173 708.940 Evet5 26.08.2019 23.08.2019 26.08.2019 7,7951 31,2661 35,1308 779.510 Evet6 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 3,8986 21,5604 23,554 389.860 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 3,8986 21,5604 23,554 10.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1926 ISIN kodlu 10.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 6. Kupon ödeme döneminine ilişkin 389.860 TL'lik faiz ödemesi ve 10.000.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795857BIST