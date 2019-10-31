***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.10.2019 16:50
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORNE1926 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon dönemine ilişkin faiz ve anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş -
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 31.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 526
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) %3,8986
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNE1926
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi 23.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.08.2018 24.08.2018 27.08.2018 5,5858 21,2377 22,9561 688.110 Evet
2 26.11.2018 23.11.2018 26.11.2018 6,8811 27,6 30,5934 688.110 Evet
3 25.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 7,4287 29,7964 33,2979 742.870 Evet
4 27.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 7,0894 28,4355 31,6173 708.940 Evet
5 26.08.2019 23.08.2019 26.08.2019 7,7951 31,2661 35,1308 779.510 Evet
6 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 3,8986 21,5604 23,554 389.860 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 3,8986 21,5604 23,554 10.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1926 ISIN kodlu 10.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 6. Kupon ödeme döneminine ilişkin 389.860 TL'lik faiz ödemesi ve 10.000.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795857
BIST