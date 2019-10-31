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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.10.2019 16:53
GÜNCEL HABERLER

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORNE1918 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon dönemine ilişkin faiz ve anapara ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 62.680.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş -
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 62.680.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 62.680.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 31.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,8339
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNE1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2017
Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2017
Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.680.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.02.2018 31.01.2018 01.02.2018 4,4234 2.272.587,12 Evet
2 03.05.2018 02.05.2018 03.05.2018 4,7631 2.985.511,08 Evet
3 02.08.2018 01.08.2018 02.08.2018 4,7869 19,2 20,6286 3.000.428,92 Evet
4 01.11.2018 31.10.2018 01.11.2018 6,0973 24,4562 26,7943 3.821.787,64 Evet
5 31.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 8,084 32,4247 36,5891 5.067.051,2 Evet
6 02.05.2019 30.04.2019 02.05.2019 7,2414 29,045 32,368 4.538.909,52 Evet
7 01.08.2019 31.07.2019 01.08.2019 7,6664 30,75 34,485 4.805.299,52 Evet
8 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 5,8339 23,3996 25,5363 3.656.688,51 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 5,8339 23,3996 25,5363 62.680.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1918 ISIN kodlu 62.680.000 TL nominal tutarlı tahvilin 8. Kupon ödeme dönemine ilişkin 3.656.688,51 TL'lik faiz ödemesi ve 62.680.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795858


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3765 7,4135 % 0,63  
Frank 5,7663 5,8010 % 0,50  
Riyal 1,5206 1,5282 % 0,34  
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Cumhuriyet 1.843 1.871 16,00  
Tam 1.834 1.880 18,44  
Yarım 886 909 8,91  
Çeyrek 445 455 4,46  
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