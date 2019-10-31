***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORNE1918 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon dönemine ilişkin faiz ve anapara ödemesi açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 62.680.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş -Kurucu -Planlanan Nominal Tutar 62.680.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 62.680.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 31.10.2019Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,8339Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORNE1918Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2017Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2017Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.680.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.02.2018 31.01.2018 01.02.2018 4,4234 2.272.587,12 Evet2 03.05.2018 02.05.2018 03.05.2018 4,7631 2.985.511,08 Evet3 02.08.2018 01.08.2018 02.08.2018 4,7869 19,2 20,6286 3.000.428,92 Evet4 01.11.2018 31.10.2018 01.11.2018 6,0973 24,4562 26,7943 3.821.787,64 Evet5 31.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 8,084 32,4247 36,5891 5.067.051,2 Evet6 02.05.2019 30.04.2019 02.05.2019 7,2414 29,045 32,368 4.538.909,52 Evet7 01.08.2019 31.07.2019 01.08.2019 7,6664 30,75 34,485 4.805.299,52 Evet8 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 5,8339 23,3996 25,5363 3.656.688,51 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 5,8339 23,3996 25,5363 62.680.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1918 ISIN kodlu 62.680.000 TL nominal tutarlı tahvilin 8. Kupon ödeme dönemine ilişkin 3.656.688,51 TL'lik faiz ödemesi ve 62.680.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795858BIST