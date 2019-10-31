***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORNE1913 ISIN kodlu bononun 4. kupon dönemine ilişkin faiz ve anapara ödemesi açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 13.610.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş -Kurucu -Planlanan Nominal Tutar 13.610.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 13.610.000Türü Finansman BonosuVadesi 31.10.2019Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,4572Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORNE1913Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.01.2018Satışa Başlanma Tarihi 30.10.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 31.10.2018Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.610.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 8,7073 34,9249 39,7762 1.185.063,53 Evet2 02.05.2019 30.04.2019 02.05.2019 7,8647 31,5452 35,4811 1.070.385,67 Evet3 01.08.2019 31.07.2019 01.08.2019 8,2898 33,2503 37,6354 1.128.241,78 Evet4 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 6,4572 25,8998 28,5283 878.824,92 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 6,4572 25,8998 28,5283 13.610.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNE1913 ISIN kodlu 13.610.000 TL nominal tutarlı bononun 4. Kupon ödeme dönemine ilişkin 878.824,92 TL'lik faiz ödemesi ve 13.610.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795859BIST