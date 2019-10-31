***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.10.2019 16:53
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORNE1913 ISIN kodlu bononun 4. kupon dönemine ilişkin faiz ve anapara ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 13.610.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş -
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 13.610.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 13.610.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,4572
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORNE1913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.01.2018
Satışa Başlanma Tarihi 30.10.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.10.2018
Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.610.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 8,7073 34,9249 39,7762 1.185.063,53 Evet
2 02.05.2019 30.04.2019 02.05.2019 7,8647 31,5452 35,4811 1.070.385,67 Evet
3 01.08.2019 31.07.2019 01.08.2019 8,2898 33,2503 37,6354 1.128.241,78 Evet
4 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 6,4572 25,8998 28,5283 878.824,92 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 6,4572 25,8998 28,5283 13.610.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNE1913 ISIN kodlu 13.610.000 TL nominal tutarlı bononun 4. Kupon ödeme dönemine ilişkin 878.824,92 TL'lik faiz ödemesi ve 13.610.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795859
BIST