***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.11.2019 17:44
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 18-11-19 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 43.530.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 43.530.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 43.530.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 206
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,8768
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,16
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN62027
Satışa Başlanma Tarihi 18.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 43.530.000
İhraç Fiyatı 0,91011
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.06.2020
Kayıt Tarihi 10.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 43.530.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799486
BIST