***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN22013 ISIN kodlu bononun 3. kupon faiz ödemesi açıklaması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.090.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.090.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.090.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.02.2020Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) %4,5702Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN22013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.02.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 21.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.090.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 7,2257 28,9822 32,2905 367.788,13 Evet2 23.08.2019 22.08.2019 23.08.2019 7,9208 31,7702 35,7639 403.168,72 Evet3 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 5,4993 22,0576 23,9521 279.914,37 Evet4 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 4,5702 18,331 19,6314Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.02.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.090.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN22013 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 279.914,37 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800110BIST