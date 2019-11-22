***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.11.2019 14:48
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN22013 ISIN kodlu bononun 3. kupon faiz ödemesi açıklaması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.090.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.090.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.090.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) %4,5702
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN22013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.090.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 7,2257 28,9822 32,2905 367.788,13 Evet
2 23.08.2019 22.08.2019 23.08.2019 7,9208 31,7702 35,7639 403.168,72 Evet
3 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 5,4993 22,0576 23,9521 279.914,37 Evet
4 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 4,5702 18,331 19,6314
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.02.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.090.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN22013 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 279.914,37 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800110
BIST