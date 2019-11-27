***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN42011 ISIN kodlu bononun 3. kupon faiz oranı açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRFZORN42011 ISIN kodlu bononun 3. kupon faiz oranı açıklaması hakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 9.430.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 9.430.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.430.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.04.2020Vade (Gün Sayısı) 322Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,6473Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN42011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.02.2019Satışa Başlanma Tarihi 30.05.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 30.05.2019Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.430.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.08.2019 28.08.2019 29.08.2019 7,956 32,27 36,41 750.250,8 Evet2 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 5,6621 22,71 24,72113 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 4,6473 18,64 19,98554 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.430.000 TL nominal değerli, 322 gün vadeli, TRFZORN42011 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,6473 olarak kesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800646BIST