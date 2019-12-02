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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.12.2019 16:51
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 17.670.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 17.670.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.670.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 224
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,8411
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,1325
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN62019
Satışa Başlanma Tarihi 31.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 31.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.670.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.12.2019 29.11.2019 02.12.2019 1,8411 325.322,33 Evet
2 02.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 1,7836
3 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 1,8411
4 05.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 1,7836
5 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020 1,8411
6 07.05.2020 06.05.2020 07.05.2020 1,7836
7 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 2,0137
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 2,0137

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.670.000 TL nominal değerli, 224 gün vadeli, TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 325.322,33 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801311


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Frank 5,7582 5,7929 % 0,57  
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Tam 1.780 1.825 -7,91  
Yarım 860 883 -3,83  
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