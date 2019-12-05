***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORNA1933 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 61.850.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 61.850.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 61.850.000Türü Finansman BonosuVadesi 05.12.2019Vade (Gün Sayısı) 134Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORNA1933Satışa Başlanma Tarihi 24.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 24.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 61.850.000İhraç Fiyatı 0,90829Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.12.2019Kayıt Tarihi 04.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 61.850.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNA1933 ISIN kodlu 61.850.000 TL nominal tutarlı bononun 61.850.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802070BIST