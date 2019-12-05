***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.12.2019 17:30
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORNA1925 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 28.650.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.650.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.650.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 174
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORNA1925
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.650.000
İhraç Fiyatı 0,87124
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.12.2019
Kayıt Tarihi 04.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.650.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNA1925 ISIN kodlu 28.650.000 TL nominal tutarlı bononun 28.650.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802071
BIST