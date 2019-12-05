***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORNA1925 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 28.650.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 28.650.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.650.000Türü Finansman BonosuVadesi 05.12.2019Vade (Gün Sayısı) 174Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORNA1925Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.650.000İhraç Fiyatı 0,87124Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.12.2019Kayıt Tarihi 04.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.650.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNA1925 ISIN kodlu 28.650.000 TL nominal tutarlı bononun 28.650.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802071BIST