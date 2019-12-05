***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORNA1917 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.150.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.150.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.150.000Türü Finansman BonosuVadesi 05.12.2019Vade (Gün Sayısı) 188Faiz Oranı - Dönemsel (%) 15,1954Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORNA1917Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.150.000İhraç Fiyatı 0,86809Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.12.2019Kayıt Tarihi 04.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.150.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNA1917 ISIN kodlu 5.150.000 TL nominal tutarlı bononun 5.150.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802072BIST