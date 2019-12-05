***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.12.2019 17:31
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORNA1917 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.150.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.150.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.150.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 188
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 15,1954
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORNA1917
Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.150.000
İhraç Fiyatı 0,86809
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.12.2019
Kayıt Tarihi 04.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.150.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNA1917 ISIN kodlu 5.150.000 TL nominal tutarlı bononun 5.150.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802072
BIST