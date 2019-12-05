***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 05-12-19 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 94.330.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 94.330.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 94.330.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.06.2020Vade (Gün Sayısı) 189Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,0620Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,5006Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,2375Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN62035Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 94.330.000İhraç Fiyatı 0,91691Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.06.2020Kayıt Tarihi 10.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 94.330.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802073BIST