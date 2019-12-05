***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 05-12-19 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sabit Kupon Ödemeli Tahvil İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 24.040.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 24.040.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 24.040.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 16.12.2020Vade (Gün Sayısı) 377Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,6220Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,5009Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,1445Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORNA2035Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.040.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 1,6222 06.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 1,57133 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 1,6224 09.04.2020 08.04.2020 09.04.2020 1,57135 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 1,6226 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 1,57137 13.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 1,6228 13.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 1,57139 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 1,62210 15.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 1,571311 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,62212 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,5206Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,5206* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802076BIST