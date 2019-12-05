***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.12.2019 17:33
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 05-12-19 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kupon Ödemeli Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 14.600.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 14.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.600.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,7370
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN62111
Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.600.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.03.2020 04.03.2020
17:57108.832
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 1.131,16
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:575,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:576,3964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:57273,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,38
|Açılış
|: 273,06
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|242.031.889
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|19.725.754
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.786.914
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.492.055
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.523.244
|% 19,85
|
|NIBAS
|5,50
|65.561
|% -8,64
|
|EKIZ
|0,64
|68.762
|% -8,57
|
|AYCES
|7,49
|1.945.511
|% -8,10
|
|ATSYH
|0,91
|5.749
|% -8,08
|
|MEMSA
|0,26
|251.087
|% -7,14
|
|ASELS
|19,70
|1.006.140.552
|% 4,01
|
|THYAO
|13,81
|950.810.380
|% 0,36
|
|GARAN
|10,34
|338.404.970
|% 1,37
|
|PETKM
|3,62
|328.024.822
|% 0,56
|
|YKSLN
|6,75
|313.535.318
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,48
|281.390.266
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,33
|205.280.233
|% 9,02
|
|PETKM
|3,62
|328.024.822
|% 0,56
|
|IEYHO
|0,44
|36.197.614
|% 7,32
|
|KRDMD
|2,41
|191.921.563
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5436
|7,5815
|% 0,41
|
|Frank
|5,7917
|5,8266
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|0,86
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,11
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|63,73
|63,73
|0,73
|