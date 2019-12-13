***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORNA2027 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.800.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.800.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.800.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 16.12.2020Vade (Gün Sayısı) 551Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,2424Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORNA2027Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.02.2019Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.800.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 4,2424 8,4848 8,6648 76.363,2 Evet2 12.06.2020 11.06.2020 12.06.20203 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafında 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 1.800.000 TL nominal değerli, 551 gün vadeli, TRSZORNA2027 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 76.363,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803424BIST