***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN92016 ISIN kodlu bononun 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 17.620.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 17.620.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.620.000Türü Finansman BonosuVadesi 18.09.2020Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,2357Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,7145Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN92016Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.620.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 5,2357 922.530,31 Evet2 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 5,23573 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 5,23574 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 5,2357Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 5,2357* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.620.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN92016 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 922.530,31 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804586BIST