***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 12.180.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 12.180.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.180.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 20.01.2021Vade (Gün Sayısı) 488Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,2357Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN12124Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.180.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 5,2357 21,0003 22,7145 637.708,26 Evet2 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 5,2357 21,0003 22,71453 19.06.2020 18.06.2020 19.06.20204 18.09.2020 17.09.2020 18.09.20205 18.12.2020 17.12.2020 18.12.20206 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafında 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 12.180.000 TL nominal değerli, 488 gün vadeli, TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 637.708,26 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804588BIST