***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.12.2019 18:56
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN22021 ISIN kodlu bononun 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRFZORN22021 ISIN kodlu bononun 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 80.160.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 80.160.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 80.160.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 212
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,4247
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,5005
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,8414
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN22021
Satışa Başlanma Tarihi 24.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.160.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.08.2019 22.08.2019 23.08.2019 2,4247 1.943.639,41 Evet
2 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 2,5055 2.008.408,72 Evet
3 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 2,4247 1.943.639,41 Evet
4 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 2,4247 1.943.639,41 Evet
5 23.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 2,5055 2.008.408,72 Evet
6 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 2,4247
7 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 2,4247
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 2,4247
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 80.160.000 TL nominal değerli, 212 gün vadeli, TRFZORN22021 ISIN kodlu bononun 5. Kupon dönemine ilişkin 2.008.408,72-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804892
BIST