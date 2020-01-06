***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2020 17:18
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 24.040.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 24.040.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 377
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,6220
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,5009
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,1445
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNA2035
Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.040.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 1,622 389.928,79 Evet
2 06.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 1,5713
3 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 1,622
4 09.04.2020 08.04.2020 09.04.2020 1,5713
5 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 1,622
6 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 1,5713
7 13.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 1,622
8 13.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 1,5713
9 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 1,622
10 15.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 1,5713
11 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,622
12 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,5206
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,5206
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafında 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 389.928,79-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807885
BIST