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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

01.10.2019 15:46
GÜNCEL HABERLER

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 8. kupon kar payı ve anapara ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.07.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 01.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 728
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,8256
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,3664
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,4970
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTLME1914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.09.2017
Satışa Başlanma Tarihi 03.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 03.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.01.2018 29.12.2017 02.01.2018 4,1423 4.142.300 Evet
2 03.04.2018 02.04.2018 03.04.2018 4,482 4.482.000 Evet
3 03.07.2018 02.07.2018 03.07.2018 4,6487 4.648.700 Evet
4 02.10.2018 01.10.2018 02.10.2018 5,7674 5.767.399,98 Evet
5 02.01.2019 31.12.2018 02.01.2019 7,275 7.274.999,99 Evet
6 02.04.2019 01.04.2019 02.04.2019 5,8288 5.828.799,99 Evet
7 02.07.2019 01.07.2019 02.07.2019 6,3583 6.358.299,99 Evet
8 01.10.2019 30.09.2019 01.10.2019 5,8256 5.825.599,99 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.10.2019 30.09.2019 01.10.2019 5,8256 100.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizce 03/10/2017 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanan 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.825.599,99 TL'lık kar payı ödemesi ve 100.000.000 TL'lik anapara ödemesi 01/10/2019 itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789397


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