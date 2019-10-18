***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 6.kupon dönemi kar payı ödemesi açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞKaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞKurucu KATILIM VARLIK KİRALAMA AŞPlanlanan Nominal Tutar 200.100.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 17.04.2020Vade (Gün Sayısı) 728Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,0728Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTLM42012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.04.2018Satışa Başlanma Tarihi 20.04.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 20.04.2018Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.100.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.07.2018 19.07.2018 20.07.2018 4,6901 18,8119 20,1825 9.384.890,1 Evet2 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 6,0482 24,2593 26,5591 12.102.448,2 Evet3 18.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 7,2891 29,2365 32,6045 14.585.489,1 Evet4 19.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 5,5394 22,2185 24,1412 11.084.339,4 Evet5 19.07.2019 18.07.2019 19.07.2019 6,3389 25,4253 27,9564 12.684.138,9 Evet6 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 5,6185 22,5357 24,5148 11.242.618,5 Evet7 17.01.2020 16.01.2020 17.01.2020 5,0728 20,3469 21,95448 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 6.Kupon dönemine İlişkin 11.242.618,50-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793902BIST