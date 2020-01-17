***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
17.01.2020 16:52
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 7.kupon dönemi kar payı ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kurucu KATILIM VARLIK KİRALAMA AŞ
Planlanan Nominal Tutar 200.100.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 17.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,8077
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTLM42012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.04.2018
Satışa Başlanma Tarihi 20.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.100.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.07.2018 19.07.2018 20.07.2018 4,6901 18,8119 20,1825 9.384.890,1 Evet
2 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 6,0482 24,2593 26,5591 12.102.448,2 Evet
3 18.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 7,2891 29,2365 32,6045 14.585.489,1 Evet
4 19.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 5,5394 22,2185 24,1412 11.084.339,4 Evet
5 19.07.2019 18.07.2019 19.07.2019 6,3389 25,4253 27,9564 12.684.138,9 Evet
6 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 5,6185 22,5357 24,5148 11.242.618,5 Evet
7 17.01.2020 16.01.2020 17.01.2020 5,0728 20,3469 21,9544 10.150.672,8 Evet
8 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 3,8077 15,2726 16,1707
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 7.Kupon dönemine İlişkin 10.150.672,80-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813400
BIST