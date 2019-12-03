***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2019 09:46
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Rotor Elektrik Üretim AŞ Elektrik Üretimi 300.000.000,00 300.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ Elektrik Üretimi 41.000.000,00 41.000.000,00 TRY 100,00
10:29108.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 29,97
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.080
En Düşük
107.583
10:295,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7571
En Düşük
5,7372
10:296,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3779
En Düşük
6,3572
10:29270,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,07
|Açılış
|: 270,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
270,57
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|7,87
|31.406.968
|% 10,85
|
|OSMEN
|3,39
|24.628
|% 9,71
|
|UZERB
|1,85
|84.491
|% 9,47
|
|BALAT
|0,48
|115.512
|% 9,09
|
|EKIZ
|0,74
|31.308
|% 8,82
|
|EMNIS
|1,37
|5.275
|% -7,43
|
|HUBVC
|10,92
|987.539
|% -6,98
|
|YAPRK
|5,70
|19.917
|% -5,79
|
|SALIX
|5,40
|972
|% -4,42
|
|IHEVA
|2,32
|26.322
|% -4,13
|
|THYAO
|13,92
|177.223.796
|% 0,22
|
|BJKAS
|3,30
|104.594.913
|% -1,20
|
|GSRAY
|2,31
|78.949.531
|% 2,67
|
|ISFIN
|2,84
|63.382.660
|% 2,16
|
|GARAN
|10,15
|54.801.588
|% 0,10
|
|GSRAY
|2,31
|78.949.531
|% 2,67
|
|BJKAS
|3,30
|104.594.913
|% -1,20
|
|ISFIN
|2,84
|63.382.660
|% 2,16
|
|PETKM
|3,61
|53.896.803
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|34.634.701
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4171
|7,4543
|% 0,05
|
|Frank
|5,7716
|5,8064
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5273
|1,5350
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-0,90
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,93
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,08
|61,08
|0,16
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