***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiRotor Elektrik Üretim AŞ Elektrik Üretimi 300.000.000,00 300.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ Elektrik Üretimi 185.000.000,00 185.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ Elektrik Üretimi 58.500.000,00 58.500.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ Elektrik Üretimi 560.000.000,00 560.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Enerji Pakistan Ltd. Elektrik Üretimi 5.650.652.368,00 5.650.652.368,00 PKR 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat Ve Toptan Ticaret AŞ Elektrik Satışı 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ Elektrik Üretimi ve Satışı, Solar Fotovoltaik Panel Satışı 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkNemrut Jeotermal Elektrik Üretimi AŞ Elektrik Üretimi 50.000,00 37.500,00 TRY 75,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Wind Pakistan (Private) Limited Elektrik Üretimi 10.000,00 9.970,00 PKR 99,70 Bağlı OrtaklıkSolad Energy Ltd. Elektrik Üretimi 10.000,00 4.215,00 ILS 42,15 İştirakDorad Energy Ltd. Elektrik Üretimi 642.209.758,00 160.552.439,50 ILS 25,00 İştirakEzotech Ltd. Elektrik Üretimi 10.000,00 4.215,00 ILS 42,15 İştirakZorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Elektrik Dağıtımı 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Solar Pakistan (Private) Limited Elektrik Üretimi 10.000,00 9.970,00 PKR 99,70 Bağlı OrtaklıkZorlu Sun Power (Private) Limited Elektrik Üretimi 10.000,00 9.970,00 PKR 99,70 Bağlı OrtaklıkZorlu Renewable Pakistan (Private) Limited Elektrtik Üretimi 10.000,00 9.970,00 PKR 99,70 Bağlı OrtaklıkZorlu Enerji Israil Ltd. Elektrik Üretimi 10.000,00 10.000,00 ILS 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Enerji Dağıtım AŞ Doğal Gaz Dağıtımı 92.050.000,00 92.050.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZorlu Enerji Asia Holding Limited Enerji Yatırımları 50.000,00 50.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkZES Dijital Ticaret Anonim Şirketi Elektrik satışı, elektrikli araç kiralaması, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve enerji yönetim sistemi geliştirilmesi 4000000 4000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd Co. Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek 10000 10000 JOD 75,00 Bağlı OrtaklıkAdnit Real Estate Ltd. Elektrik Üretimi 100 42,15 ILS 42,15 İştirakZorlu Trade Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi Elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin ticareti, toptan alım satımı, perakende satışı, ithalatı ve ihracatı 500000 500000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802216BIST